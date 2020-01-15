Александр Логинов: «Проблемы с локтем — это следствие отсутствия должного отдыха»

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. — Ход надо анализировать. Стрельба в этот раз удалась.