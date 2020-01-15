НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТимофей Калачёв вернулся в ФК «Ростов»Клубы РПЛ в 2018 году получили от УЕФА €97 млн«Ахмат» взял в аренду форварда «Удинезе» ВизеуБоец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжкеФигурист из Кирова выступит за Испанию на Чемпионате ЕвропыТимофей Калачёв вернулся в ФК «Ростов»Тимофей Калачёв возвращается в ФК «Ростов» в качестве старшего тренера детско-юношеской академии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.рекламаКлубы премьер-лиги выступили за её расширениеКлубы премьер-лиги поддержали её расширение до 18 клубов.«Чемпионат»: Соболев может перейти в «Динамо» или ЦСКАНападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в «Динамо». Московский клуб согласовал трансфер 22-летнего форварда, сообщает «Чемпионат».В «Динамо» ответили на сообщения о госпитализации ведущего форварда клубаМосковское «Динамо» опровергло информацию о госпитализации нигерийского нападающего команды Сильвестра Игбуна. Утром 29-летний футболист тренировался вместе с командой. «Игбун не был госпитализирован.«Авангард» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах«Авангард» обыграл «Адмирал» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это шестая победа команды тренера Боба Хартли в семи последних матчах.Александр Логинов: «Проблемы с локтем — это следствие отсутствия должного отдыха»Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. — Ход надо анализировать. Стрельба в этот раз удалась.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма— : —РомаНачало в 15:15Кубок Франции1/16 ФиналаПо— : —БордоНачало в 14:55Кубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор0 : 1ГезтепеИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор— : —ДенизлиспорНачало в 12:30Весь футболреклама«Монако» — «ПСЖ»: Головин и Фабрегас выйдут в стартовом составе монегасковСегодня на стадионе «Луи II» состоится перенесенный матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ». Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.НХЛ. Записи матчей02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боемВ Лас-Вегасе прошла пресс-конференция в преддверии первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2020 году.реклама«Куньлунь» одержал первую победу в четырех матчах, обыграв «Ак Барс»Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прервал неудачную серию, составлявшую три матча.