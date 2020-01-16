«Тренеры говорят, что я похоронил эстафеты – это выглядит как слив». Резкое интервью Малышко после вылета из сборной

За пару месяцев до 33-летия Дмитрий Малышко – самый возрастной и статусный биатлонист среди тех, кто еще претендует на попадание в сборную России.