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Российский миллиардер Фридман хочет купить украинский футбольный клуб

Сайт болельщиков футбольного клуба «Карпаты» опубликовал информацию, согласно которой, российский бизнесмен Михаил Фридман рассматривает возможность приобретения прав на футбольный клуб «Карпаты».
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Экс-чемпион UFC Уиттакер: Невозможно победить такого Хабиба Нурмагомедова, который дрался с Макгрегором

Предстоящий поединок чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном разобрали в подкасте Grange TV экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и его тренер по джиу-джитсу Фабрисио Итте.

НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Анахайм
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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Монреаль — Калгари
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Вашингтон — Каролина
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Филадельфия — Бостон
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Нью-Джерси — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Флорида — Торонто
Яндекс.Эфир
Аризона — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Детройт — Баффало
Яндекс.Эфир
Миннесота — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Виннипег — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Даллас
Яндекс.Эфир
Калгари — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Вегас — Коламбус
Яндекс.Эфир
Чикаго — Анахайм
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Оттава — Монреаль
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Каролина — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Баффало — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Колорадо — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Каролина — Аризона
Яндекс.Эфир
Детройт — Оттава
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Коламбус
Яндекс.Эфир
Вегас — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Анахайм — Даллас
Яндекс.Эфир
Калгари — Миннесота
Яндекс.Эфир
Чикаго — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Баффало
Яндекс.Эфир
Монреаль — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Бостон — Виннипег
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Аризона
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Флорида — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Даллас
Яндекс.Эфир
Торонто — Виннипег
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:30
Вегас — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:30:40
Анахайм — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:34:10
Чикаго — Калгари
Яндекс.Эфир
02:48:35
Нэшвилл — Бостон
Яндекс.Эфир
02:36:05
Сент-Луис — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:38:00
Детройт — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:31:45
Вашингтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:38:30
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:47:00
Флорида — Аризона
Яндекс.Эфир
02:48:05
Каролина — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:25:43
Лос-Анджелес — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:02
Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:43:51
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
03:04:20
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:27:05
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
02:57:30
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир
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