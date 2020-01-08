Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией

Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в четверг в Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов.