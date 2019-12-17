«ЗОЖ зародился в семье»: Дмитрий Тарасов выступил с речью в Госдуме

В пятницу, 13 декабря, футболист Дмитрий Тарасов выступил с речью в Государственной думе РФ. Как признался спортсмен в Instagram, для него это был первый подобный опыт.