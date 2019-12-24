Уткин — о запрете на критику судейства: не понимаю, чего хочет новая администрация РФС

Тренер сборной России: «По Логинову и Елисееву были вопросы — бежать или не бежать»

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров подвел итоги масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Анси. — По Логинову и Елисееву действительно были вопросы — бежать или не бежать.