Бывший футболист «Локомотива» Тарас Михалик устроил драку, видео

За полгода историй больше, чем за шесть лет в России. Игрок «Волыни» Тарас Михалик покинул Россию летом и с тех пор не раз попал в сводки новостей. Увы, не только футбольных.