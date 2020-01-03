НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФанаты «Мальме» повалили статую футболиста ИбрагимовичаСоколов: будем стараться сделать России подарок, будем выходить и битьсяСандин о поражении от России: «Дерьмо»«Они сами понимают». Сергей Старыгин назвал причины провала сборной Казахстана в матче с Германией на МЧМ-2020Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиянФанаты «Мальме» повалили статую футболиста ИбрагимовичаБолельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает издание Aftonbladet.рекламаСборная России по хоккею вышла в финал МЧМХоккейный матч между молодежными сборными России и Швеции в рамках полуфинала чемпионата мира завершился в чешской Остраве. По итогам трех периодов командам не удалось выявить первого финалиста МЧМ.Экс-форвард СКА Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Экс-форвард петербургского СКА Илья Ковальчук подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс» до конца сезона. По новому контракту хоккеист будет зарабатывать 700 тысяч в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ.Спринт Tour de Ski: Устюгов пришел вторым, Большунов — третьимРоссиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем на этапе Tour de Ski в итальянском Валь-ди-Фьемме.ВАДА назвало размер ежегодного взноса РоссииСумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более 1 млн доллларов, следует из бюджета, в котором закреплена сумма взносов.«Вальядолид» и «Леганес» поделили очки«Вальядолид» и «Леганес» сыграли вничью в матче 19-го тура испанской примеры. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дублем отметился форвард Энес Унал.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаВрач — о состоянии Шумахера: «Человек, сильно отличающийся от того, которого мы помним»Нейрохирург Никола Аччарри отметил, что ситуация со здоровьем семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера крайне деликатна.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Форвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»Нападающий молодежной сборной Швеции Дэвид Густафссон высказался после поражения от России (4:5 ОТ) в полуфинале МЧМ. «У нас было много шансов победить в этом матче.реклама