Мончи — о матче с «Реалом»: «Если бы они отменили второй гол, я бы увел команду с поля»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Вердехо (Мончи) заявил, что был готов увести команду с поля в матче с «Реалом» (1:2) в 20-м туре чемпионата Испании.