31-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом

Так утверждают различные СМИ. Знаменитый российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов празднует пополнение в семье. У действующего чемпиона UFC в легком весе родился третий ребенок.