Французский полузащитник хочет помочь сборной России на «Евро-2020»

«Сумасбродный старик». Губерниев жестко ответил на критику Тихонова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил на критику четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который комментируя выступления российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Анси заявил, что выгнал бы всех клоунов во главе с Губерниевым.