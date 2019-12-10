«Решение печальное»: в РУСАДА прокомментировали итоги заседания WADA

Ничушкин снял еще один скальп! Продавил топ-защитника НХЛ словно школьника и забил в падении

Валерий забросил очередную шайбу в матче с «Калгари». Валерия Ничушкина просто не остановить — он продолжает забивать и забивать, будто голы для него — совершенно обыкновенная и даже рутинная вещь.