«Барселона» совершила самую странную тренерскую рокировку в сезоне. Почему это плохо для всех

Колонка Станислава Рынкевича. В медийной среде только и разговоров о том, как некомпетентное руководство «Барселоны» несправедливо обошлось с Эрнесто Вальверде, бесцеремонно отправив тренера в отставку посреди сезона.