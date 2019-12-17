Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер

Слуцкий заявил, что никогда в жизни не возглавит «Спартак»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и голландского "Витесса" Леонид Слуцкий заявил о том, что никогда в жизни не возглавит столичный "Спартак". Об этом сообщает "Матч ТВ".