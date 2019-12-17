Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЛэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характерКоманда Тутберидзе жестко ответила ТарасовойФинский вратарь в дебютном матче забил шведам через всю площадку (видео)Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим 14 декабря, ЕкатеринбургКентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характерГлавный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (0:1). «Реальность такова, что если мы находимся не в лучшей форме, то не можем обыгрывать организованные команды.рекламаЯн нокаутировал Фэйбера на турнире UFC 245В Лас-Вегасе (США) состоялся бой на турнире UFC 245 в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Юрайя Фейбером.Российские хоккеисты обыграли Чехию по буллитам на Кубке Первого каналаСборная России по хоккею обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».Валентин Писеев — о паузе в карьере Загитовой: Алина поступила абсолютно верно. Какая она умница!Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев прокомментировал решение Алины Загитовой приостановить карьеру.Логинов выиграл серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в ХохфильценеА. Логинов занял 2-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победил Й. Бё.«Вашингтон» Овечкина в гостях обыграл «Тампу» Кучерова, Самсонов признан первой звездой матчаКлуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаГоскорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем более 75% акций ФК ЦСКАГоскорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем более 75% акций ФК ЦСКА Один из наиболее популярных российских футбольных клубов ЦСКА сменит владельца.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир У Юрловой-Перхт произошёл самострел в эстафете на этапе КМУ российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт произошёл самострел из винтовки на первом огневом рубеже в эстафете на втором этапе Кубка мира. Там произошёл самострел.рекламаРжига о санкциях ВАДА в адрес России: Ваш игрок попался на допинге на ЧМ-2019Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.Умер экс-игрок «Ак Барса», «Лос-Анджелеса» и сборной Беларуси Владимир ЦыплаковУшел из жизни известный белорусский хоккеист и тренер Владимир Цыплаков. Специалисту было 50 лет.Жулин: у Загитовой нет мотивации, чтобы учить четверные прыжки и соответствовать 15-летнимМОСКВА, 14 декабря. / ТАСС/. Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой уже нет смысла возвращаться в спорт, так как она уже всего достигла.