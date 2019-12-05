«Горожане» ринулись в атаку с первых минут, но и подопечные Сульшера не менее агрессивно отвечали своими атакующими действиями, которые принесли свои плоды на 23-й минуте, когда Бернарду Силва сфолил на Рэшфорде и «МЮ» получил право пробить пенальти.