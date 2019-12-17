Биатлон. Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).