Агент заявил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита» в аренду в «Сочи»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист не намерен переходить в «Сочи» на правах аренды. «Александр в аренду не собирается.