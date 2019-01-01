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Вирер и Хофер выиграли масс-старт в рамках «Рождественской гонки», Юрлова-Перхт упала, а Елисеев врезался в щит

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер одержали победу в масс-старте в рамках «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене. Вторыми стали представители Германии Лаура Дальмайер и Филипп Наврат.

Устюгов выиграл масс-старт на первом этапе «Тур де Ски», Большунов — третий

Россиянин Сергей Устюгов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски», которая проходит в Швейцарии. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды.
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