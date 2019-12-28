Россия начала матч против Канады на МЧМ по хоккею в Чехии

Молодежная сборная России по хоккею начала матч против команды Канады в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии. Игра проходит в городе Острава на стадионе «Остравар-Арена».