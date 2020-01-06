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Клопп повторил рекорд «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби

"Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном" в матче 3-го раунда Кубка Англии.Эта игра стала десятой без поражений в мерсисайдском дерби для главного тренера "красных" Юргена Клоппа.Немецкий специалист сравнялся по этому показателю с легендарным экс-наставником "Ливерпуля" Бобом Пэйсли, который возглавлял клуб с 1974 по 1983 год.
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«Когда увидел равнину, понял: сегодня мой день». Большунов — король дня

Золотое интервью чемпиона «Тур де Ски»-2020. Клебо повержен, у России — дубль! Большунов и Устюгов разыграли золото «Тур де ски», у Непряевой — серебро — После финиша вы орали как никогда.

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Спортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.
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НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
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Торонто — Эдмонтон
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Анахайм — Нэшвилл
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Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:34:20
Питтсбург — Флорида
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
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Сборные Казахстана и Германии проведут решающий поединок между собой

5 января, в Чехии пройдет решающая встреча серии между командами Германии и Казахстана, сборные в трехматчевом противостоянии выясняют, кому суждено занять последнюю строчку на молодежном чемпионате мира (МЧМ-2020).
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