Клопп повторил рекорд «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби

"Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном" в матче 3-го раунда Кубка Англии.Эта игра стала десятой без поражений в мерсисайдском дерби для главного тренера "красных" Юргена Клоппа.Немецкий специалист сравнялся по этому показателю с легендарным экс-наставником "Ливерпуля" Бобом Пэйсли, который возглавлял клуб с 1974 по 1983 год.