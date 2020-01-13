НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭВидео: борцы устроили массовую драку на турнире в СтамбулеЗагитова получала 600 тысяч за один выход на лед в «Спящей красавице»Критика Эрдогана довела призера ЧМ до бегства из страны и работы таксистомАрутюнян рассказал о разнице в подготовке фигуристов в России и США«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор. Он продлится до 24 января. — Привет, Абу-Даби!рекламаГоловин рассказал о матче против ПСЖСегодня ночью «Монако» на выезде сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен»: 3:3. Александр Головин голов не забивал, но активно участвовал в первых двух голевых атаках "монегасков".«Барселона» уведомила Вальверде о расторжении контрактаИспанские ресурсы Catalunya Radio и Onda Cero сообщают о том, что руководство «Барселоны» уведомила Вальверде о расторжении контракта.Капитан «Салавата Юлаева» Панин отстранен на четыре матча КХЛСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать защитника и капитана "Салавата Юлаева" Григория Панина на четыре матча регулярного первенства.Хет-трик «КАМАЗ-Мастер» на седьмом этапе и неудача экипажа ХанавыУ российской команды все круто.ЦСКА может арендовать нигерийского форварда из «Уотфорда»Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему английского «Уотфорда» Исааку Саксессу. По сведениям Foot Mercato, армейцы намерены взять 24-летнего нигерийца в аренду с правом дальнейшего выкупа.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаДакар-2020. Португальский гонщик Паулу Гонсалвеш погиб на гонкеПортугальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на «Дакаре». Как сообщают организаторы гонки, Гонсалвеш упал с мотоцикла по ходу сегодняшнего спецучастка.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир