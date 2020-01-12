СМИ: «Барселона» оповестила Вальверде, что расторгнет с ним контракт

Главный тренер «Барселоны» в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщает ESPN, Вальверде уже собрал свои вещи на базе и завтра он попрощается с командой и своим штабом.