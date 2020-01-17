Исламхан проводит первую тренировку за «Зенит»

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.В данный момент футболист находится на просмотре в "Зените".Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с «Зенитом». pic.twitter.com/Zlnl5Kg6b7— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 18, 2020