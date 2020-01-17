Исламхан проводит первую тренировку за «Зенит»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемИсламхан проводит первую тренировку за «Зенит»В Британии не намерены отдавать ВАДА пробы Фараха в рамках расследования дела СалазараШвейцария обошла сборную России в общекомандном зачете юношеской ОлимпиадыПервое место в мастер-шоу КХЛ заняла команда дивизиона ХарламоваПКР согласовал извещение CAS о вступлении в процесс между WADA и РУСАДАИсламхан проводит первую тренировку за «Зенит»Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.В данный момент футболист находится на просмотре в "Зените".Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с «Зенитом». pic.twitter.com/Zlnl5Kg6b7— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 18, 2020рекламаОвечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших снайперов НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Общее число голов хоккеиста в НХЛ составило 692.Макгрегору пророчат поражение в возможном реванше с МэйуэзеромТелохранитель легендарного боксера Флойда Мэйуэзера Рэй Садеги не уверен, что Конор Макгрегор сможет справиться с его товарищем в случае реванша.Россия раздавила Канаду за 18 минут! Крутая победа наших юниоров на ОлимпиадеВ первом матче юношеской Олимпиады россияне победили канадцев — 6:2 Юношеские Олимпийские игры-2020.Эрлинг Холанн — о хет-трике в дебютном матче: «Я прибыл сюда, чтобы забивать»Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн прокомментировал свой дебют в матче 18-го тура бундеслиги против «Аугсбурга» (5:3). — Я прибыл сюда, чтобы забивать голы. Это хороший дебют.Непряева обогнала всех, кроме Йохауг, и без сил свалилась после финишаНаталья взяла серебро на 10 километрах.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаЗагитова показала, как вернулась к тренировкам и вновь исполнила коронный каскадРоссийская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова показала фрагмент тренировки в группе Этери Тутберидзе в «Самбо-70».НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир