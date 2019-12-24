Российские лыжницы не пробились в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Планице

Российские лыжницы Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и Наталья Непряева не сумели пробиться в полуфинальные забеги в спринте свободным стилем у женщин на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице.