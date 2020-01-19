Есть ли у Панарина шанс завоевать в этом году «Харт Трофи»? Мнения авторитетных североамериканских журналистов

На днях хоккейные аналитики из числа представителей американского ESPN поразмышляли на некоторые из наиболее насущных вопросов для нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.