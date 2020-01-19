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Великобритания отказала WADA в передаче допинг-пробы прославленного атлета

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в передаче допинг-проб прославленного бегуна, четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары для перепроверки.

Анфиса Резцова: «И лыжи у нас не едут, и шлифовальной машинки нет, и погода мешает. Какие-то отговорки»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов на Кубке мира. «Большая часть сезона прошла, но каких-то выводов я не видела.
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02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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Бостон — Вегас
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Каролина — Виннипег
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02:38:52
Миннесота — Флорида
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02:42:34
Колорадо — Детройт
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02:35:05
Чикаго — Виннипег
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02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
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02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
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02:45:20
Питтсбург — Бостон
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02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
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02:39:30
Миннесота — Даллас
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Монреаль — Вегас
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02:39:10
Эдмонтон — Аризона
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02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
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02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
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02:42:30
Каролина — Анахайм
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02:31:30
Детройт — Питтсбург
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02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
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02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
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02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
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02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
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02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
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Есть ли у Панарина шанс завоевать в этом году «Харт Трофи»? Мнения авторитетных североамериканских журналистов

На днях хоккейные аналитики из числа представителей американского ESPN поразмышляли на некоторые из наиболее насущных вопросов для нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.
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