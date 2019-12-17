«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги ЕвропыРоссия набрала 4,666 балла в сезоне еврокубков. Это худший результат по коэффициентам за 16 летКомиссия спортсменов WADA требует ужесточить наказание для России. Они пойдут с иском в судШесть казахстанцев выйдут на старт биатлонных спринтов на этапе Кубка мираПомазун будет защищать ворота ЦСКА в матче против «Эспаньола», Влашич и Чалов сыграют с первых минут«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги ЕвропыФутболисты российского "Краснодара" уступили испанскому клубу "Хетафе" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, чем лишили себя шанса на выход в плей-офф. Играют как на курорте!реклама«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка»РАССЛОЕНИЕ Текущий розыгрыш главного клубного турнира Старого света обнажил одну из основных проблем современного футбола усиливающееся расслоение.Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»Хоккеист Артемий Панарин сделал первый хет-трик в составе "Рейнджерс".Елена Вяльбе: Говорю лыжникам, что мы не обманываем, и в Сочи не обманывали!Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как отреагировала на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.Кубок Первого канала, Россия – Швеция – 3:4, почему Россия проигралаГлавный тренер россиян рассказал, почему не играл Сошников, и назвал причину, по которой в воротах играл Самонов.Хабиб: «Мне не нравится Фергюсон. В бою с ним сделаю свою работу»Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о следующем сопернике – Тони Фергюсоне. «Это очень важный бой для UFC, фанатов, меня и Тони.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес— : —ЛеганесНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —АугсбургНачало в 14:30Чемпионат ФранцииЛилль— : —МонпельеНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —АнтальяспорНачало в 12:30Весь футболрекламаСтали известны все участники IeSF World Championship 2019Организаторы IeSF World Championship 2019 опубликовали в своем twitter-аккаунте список всех участников своего турнира.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир РФС рассмотрит вопрос об отстранении Гинера от футбольной деятельностиПрезидент ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранен от футбола за свои слова о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.реклама