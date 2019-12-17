«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы

Елена Вяльбе: Говорю лыжникам, что мы не обманываем, и в Сочи не обманывали!

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как отреагировала на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.