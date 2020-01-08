Защитник «МЮ» Магуайр может выбыть на долгий срок из-за травмы бедра

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр угодил в лазарет манкунианского клуба. Футболист вышел в стартовом составе на матч Кубка Англии против «Вулверхэмптона» и получил травму в первом тайме.