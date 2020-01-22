Сульшер: игра в таком большом клубе, как «МЮ», давит на игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги домашней встречи 24-го тура с «Бёрнли», в которой «красные дьяволы» уступили со счётом 0:2. «У меня в голове масса мыслей.