Габриэл Паулиста: «„Валенсия“ намерена выиграть Суперкубок Испании»

Фигуристка из России получила травмы во время репетиции открытия юношеских Олимпийских игр

РИАМО – 8 янв. В Лозанне во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр 35-летняя российская фигуристка получила серьезные травмы, ее имя не называется, сообщает Газета.ru.