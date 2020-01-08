Габриэл Паулиста: «„Валенсия“ намерена выиграть Суперкубок Испании»

Александр Усик назвал самого сложного для себя соперника в хэвивейте

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который осенью дебютировал в супертяжелом дивизионе, считает, что самым сложным соперником для него в новом весе станет британец Тайсон Фьюри.