Фанаты ЦСКА поддержат протест и покинут трибуны во время игры

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» поддержит акцию протеста болельщиков, поэтому покинет стадион по ходу матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара».Нам, армейцам, плевать на разборки между движем «Спартака» и предавшим их клуб игроком, к счастью, с ЦСКА данного персонажа ничего не связывает.