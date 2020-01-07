«Не буду плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду — и он завершит карьеру». Норвежский чиновник разжигает

Высказывания бывшего спортивного директора сборной Норвегии вызвали скандал А представьте, что на этом «Тур де Ски» не было бы России. Да, ВАДА?