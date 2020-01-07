Жена Тарасенко: «Муж минут 10 смотрел финал МЧМ Россия — Канада, пока не увидел себя на льду»

Яна Тарасенко, супруга нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко рассказала забавную историю про супруга, который накануне решил посмотреть финальный матч молодежного чемпионата мира Россия — Канада (3:4). Хоккеист посмотрел около 10 минут без звука, пока не увидел себя на льду, и понял, что смотрит игру девятилетней давности.