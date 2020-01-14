ЦСКА взял Шкурина и форварда КАМАЗа Караева на первый сбор в Испанию

Сегодня утром ЦСКА вылетел в Испанию, где пройдут все три зимних тренировочных сбора. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко взял на сбор 25 игроков.