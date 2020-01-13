Сетьен подписал контракт с «Барселоной». Официальное объявление отложено, но ожидается сегодня

Новым тренером «Барселоны» станет экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен. Об этом сообщают Diario Sport и Mundo Deportivo, а также другие испанские медиа.