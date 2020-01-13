НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемЭрнесто Вальверде уведомили о скором увольнении из «Барселоны»Карпин – о несостоявшихся трансферах «Спартака»: Салах и Астори не захотели ехать в РоссиюГандбол. Россия — Исландия. Прямая трансляцияАлександр Тихонов: думаю, Губерниева скоро аккуратненько выгонятЕвгений Гончаров: Исмаилов победит ЕмельяненкоЭрнесто Вальверде уведомили о скором увольнении из «Барселоны»Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде получил уведомление от клуба о скором расторжении контракта. Об этом сообщило издание Catalunya Radio.рекламаРоссиянин Панарин из «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛРоссийский форвард, играющий за «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Сетьен подписал контракт с «Барселоной». Официальное объявление отложено, но ожидается сегодняНовым тренером «Барселоны» станет экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен. Об этом сообщают Diario Sport и Mundo Deportivo, а также другие испанские медиа.«Барселона» возглавила рейтинг клубов с самыми высокими доходами«Барселона» обогнала своего извечного соперника мадридский «Реал» и возглавила рейтинг самых доходных футбольных клубов в мире.Конор Макгрегор признался, что имел проблемы с алкоголемНеожиданное признание сделал Конор Макгрегор. Оказалось, ирландец имел проблемы с алкоголем.Слуцкий провёл первую тренировку в казанском «Рубине»Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в казанском «Рубине» на стартовавшем 13 января учебно-тренировочном сборе в Анталье.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболреклама2:17Видео: борцы устроили массовую драку на турнире в СтамбулеПоединок по вольной борьбе между грузинским борцом Зурабом Эрбоцонашвили и украинцем Магомедом Закариевым на международном турнире в Стамбуле завершился массовой потасовкой.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Первый канал покажет ледовое шоу «Спящая красавица» с участием ЗагитовойПервый канал 8 января покажет новое ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.реклама