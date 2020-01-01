Капитана СКА дисквалифицировали за удар клюшкой

Он не сможет участвовать в двух ближайших матчах за удар противника клюшкой между ног. В КХЛ дисквалифицировали капитана петербургского хоккейного клуба СКА Сергея Плотникова.