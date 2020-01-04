«Барселона» упустила победу над «Эспаньолом» на последних минутах

Несмотря на то, что «Барселона» была явным фаворитом в этом матче, именно «Эспаньол» открыл счёт. На 23-й минуте отличился испанский полузащитник хозяев Давид Лопес.