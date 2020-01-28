НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Немецкий чиновник раскритиковал успехи российских фигуристок на чемпионате Европы

После того, как наши фигуристы впервые за 14 лет завоевали все золото чемпионата Европы, директор немецкой федерации фигурного катания раскритиковал российских спортсменок из-за юного возраста.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Кубок Испании
1/8 Финала
Тенерифе
 : 
Атлетик Бильбао
Начало в 15:00
Кубок Италии
Четвертьфинал
Милан
 : 
Торино
Начало в 14:45
Кубок Франции
1/8 Финала
Белфорт
 : 
Монпелье
Начало в 12:30
Кубок Франции
1/8 Финала
Лимонес
 : 
Дижон
Начало в 12:30
Кубок Франции
1/8 Финала
Анже
 : 
Ренн
Начало в 12:30
Кубок Франции
1/8 Финала
Монако
 : 
Сент-Этьен
Начало в 14:55
Кубок английской лиги
Полуфинал
Астон Вилла
 : 
Лестер
Начало в 14:45
Весь футбол
реклама

реклама