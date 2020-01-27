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Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи». Возможно, он будет тренироваться с «Зенитом-2»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не поехал с «Сочи» на второй сбор, стартующий сегодня в Турции, сообщил отчим и агент игрока Кирилл Логинов. – Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»?

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.
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