Уральский Халк высказался о популярности Федора Емельяненко

Известный российский боец Иван Штырков высказал оригинальное мнение о популярности Федора Емельяненко, заявив о том, что настоящая известность к легендарному тяжеловесу пришла всего пять лет назад.