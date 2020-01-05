Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.