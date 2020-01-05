НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоссийская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»Россия выплатит WADA более миллиона долларовХованов объяснил, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведовБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Фазель: распределение сборных по группам на МЧМ по хоккею было не совсем справедливымРоссийская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»Норвежская лыжница Тереза Йохауг в третий раз стала победительницей «Тур де Ски». Ранее она выигрывала общий зачет многодневки в 2014 и 2016 годах.рекламаКанада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМСборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккеюПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.Медведев приносит России победу над США на ATP CupВ данном матче Даниил Медведев был явным фаворитом. Все-таки он является пятой ракеткой мира. Изнер в рейтинге ATP занимает только девятнадцатое место.Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМСборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.«Металлург» трижды забросил в большинстве и одержал волевую победу над «Сибирью»«Металлург» нанес поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииСПАЛ0 : 1ВеронаИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 0Дерби КаунтиИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион0 : 2Нортгемптон ТаунИдёт 1-й таймЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 2Сент-ЭтьенИдёт 2-й таймЕще 12Весь футболрекламаСтатую Златана в Мальме опрокинули с постамента, подпилив ногиСегодня ночью неизвестные свергли памятник форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу, установленный возле стадиона «Мальме». Статую обрезали у ног, в результате чего она упала на бок на ограждение.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Бадюков: «Думаю, переход в „Монреаль“ можно назвать для Ковальчука вторым шансом в НХЛ»Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал переход Ильи Ковальчука в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс».реклама