Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу из-за ворот. В матче с "Виннипегом" россиянин повторил свой трюк, исполненный полтора месяца назад в игре с "Калгари".