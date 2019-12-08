Малкин заставил глотать пыль русских легенд НХЛ. Чаще по три очка за матч набирал только Овечкин

Сидни Кросби все еще лечится, «Питтсбург» все еще побеждает, а Евгений Малкин не перестает набирать очки в отсутствие своего давнего напарника и одновременно антагониста.