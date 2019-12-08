НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛПоветкин: хочу поблагодарить Хантера за хороший поединок и урокГоловин — в стартовом составе «Монако» на игру с «Амьеном»Видео: Девушка-боец UFC разделась догола, но не смогла сделать весВидео: российская гимнастка упала с 8 метрового спортивного снаряда«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ«Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии.рекламаБокс. Джошуа взял реванш у Руиза, вернув себе чемпионские поясаВ Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал матч-реванш между супертяжеловесами: мексиканцем Энди Руизом и британцем Энтони Джошуа.Российские фигуристы произвели фурор в ТуринеРоссийские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафетеГонка с оттенком грусти.«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре РПЛ«Краснодар» и московский ЦСКА не выявили победителя в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 1:1.Взвешивание UFC on ESPN 7: Оверим легче Розенструйка, Лэдд тяжелее КуницкойВ Вашингтоне состоялось взвешивание перед UFC on ESPN 7. В главном бою вечера состоится бой тяжеловесом Алистера Оверима и Жаирзиньо Розенструйка.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов— : —УралНачало в 06:00Чемпионат РоссииСочи— : —РубинНачало в 08:30Чемпионат РоссииСпартак— : —РостовНачало в 11:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —СаутгемптонНачало в 09:00Еще 2Чемпионат ИспанииЭйбар— : —ХетафеНачало в 06:00Чемпионат ИспанииБетис— : —Атлетик БильбаоНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —КельнНачало в 09:30Еще 1Весь футболрекламаМалкин заставил глотать пыль русских легенд НХЛ. Чаще по три очка за матч набирал только ОвечкинСидни Кросби все еще лечится, «Питтсбург» все еще побеждает, а Евгений Малкин не перестает набирать очки в отсутствие своего давнего напарника и одновременно антагониста.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Месси установил новый рекорд Испании, оформив хет-трик за «Барселону»Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси помог своему клуб добиться разгромной победы в матче 16 тура чемпионата Испании против "Мальорки".рекламаСтанислав Поздняков высказался о предполагаемых санкциях со стороны ВАДАПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков после олимпийского саммита рассказал, как относится к предполагаемым санкциям со стороны ВАДА.