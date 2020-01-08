НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Наполи» объявил о переходе полузащитника «РБ Лейпцига» Демме«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:1, АПЛ, 2020, видео, гол Фирмино, обзорЮрист Артем Пацев: О шансах на пересмотр дел по Олимпиаде в Сочи смешно говоритьЭкипаж «КАМАЗ-мастер» Каргинова выиграл шестой этап «Дакара» в зачете грузовиковВетеран иракской войны проиграл бой ММА за 28 секунд (Видео)«Наполи» объявил о переходе полузащитника «РБ Лейпцига» ДеммеПолузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме перешел в «Наполи». О подробностях сделки не сообщается. Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатит за Демме 10 млн евро + 3 млн евро бонусами.реклама«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд топ-5 лиг«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в 22-м туре чемпионата Англии. Игра в Лондоне закончилась со счетом 1:0 в пользу команды Юргена Клоппа.Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Кальяри» в серии А«Милан» в гостях обыграл «Кальяри» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.Marca: «Барселона» хочет, чтобы Хави дал ответ на предложение возглавить команду уже в воскресеньеРуководство «Барселоны» намерено сменить главного тренера команды в ближайшее время. Клуб ждет скорого ответа от легендарного Хави Эрнандеса.Жаркий финиш мужской эстафеты, где Кристиансен идеально заменил Бё и перемолол французаКентен Фийон-Майе делал все, чтобы выиграть золото для Франции, но это был не его звездный час.Рублев в качестве «компенсации» выиграл турнир в ДохеАндрей Рублев не скрывал своего сожаления, что не смог помочь сборной России на Кубке ATP из-за регламента (2 человека в одиночном разряде), поэтому победа на турнире в Дохе стала приятной «компенсацией» молодому теннисисту.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииИнтер1 : 0АталантаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМетц1 : 0СтрасбурИдёт 2-й таймЧемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаТамарасейте0 : 1ГранадаПерерывЕще 19Весь футболрекламаМакгрегор получит за бой с Серроне пять миллионов долларовСтали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за бой на UFC 246. Ирландец заработает пять миллионов долларов без учета процента с платных трансляций и спонсорства.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Горячкина и Вэньцзюнь провели третью партию в матче за шахматную корону и вновь сыграли вничьюРоссиянка Александра Горячкина в Шанхае сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны Цзюй Вэньцзюнь из Китая в третьей партии матча за звание чемпионки мира.реклама