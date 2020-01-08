НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Наполи» объявил о переходе полузащитника «РБ Лейпцига» ДеммеМОК ожидает четкого решение от CAS по российскому делу«Милан» обыграл «Кальяри». Ибрагимович забил впервые после возвращенияИспанский тренер отстранен от работы из-за скандала с интимным видеоКонор МакГрегор заявил, что выйдет с недовесом на бой с Дональдом Серроне«Наполи» объявил о переходе полузащитника «РБ Лейпцига» ДеммеПолузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме перешел в «Наполи». О подробностях сделки не сообщается. Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатит за Демме 10 млн евро + 3 млн евро бонусами.реклама«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в 22-м туре АПЛ«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу гостей — 1:0.Симоне Индзаги: «Не думал, что «Лацио» выиграет 10 матчей подряд, но видел хорошие знаки!»Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 19-го тура Серии А с «Наполи» (1:0). Клуб одержал десятую победу подряд в Серии А и побил клубный рекорд, установленный в сезоне-1998/99.Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»Хави Эрнандес может стать наставником «Барселоны».Дик Адвокат: «Смолов хотел перейти в „Фейеноорд“»Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал об интересе клуба к нападающему «Локомотива» Федору Смолову. Москвичи ответили отказом на предложение голландцев из-за кадровых проблем в атаке.Теннис. Андрей Рублев: Я отлично начал сезонРоссийский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в финале турнира в Дохе (Катар). Уроженец Москвы в двух сетах победил француза Корентена Муте — 6:2, 7:6 (7:3). «Очень рад.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛацио1 : 0НаполиЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЧемпионат ФранцииАмьен1 : 2МонпельеЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаМарбелья1 : 1ВальядолидИдёт 2-й тайм доп. времениЕще 19Весь футболрекламаВетеран войны в Ираке проиграл бой в ММА менее чем за 30 секундВ Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам Rebel FC. В его карде выступил американский боец Шеннон Ритч. 49-летний американец проводил 149-й поединок в клетке.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Кубок мира. Эстафета. Норвегия победила, Швеция – 2-я, Россия – 7-яСегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе прошла женская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии, Россия – 7-я.рекламаЭкс-тренер «Рубина» объяснил, чего не хватает российским футболистам для игры в ЕвропеБывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему российские футболисты редко уезжают в Европу.