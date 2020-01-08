Ветеран войны в Ираке проиграл бой в ММА менее чем за 30 секунд

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам Rebel FC. В его карде выступил американский боец Шеннон Ритч. 49-летний американец проводил 149-й поединок в клетке.