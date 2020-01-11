Сулейманов нокаутировал китайца локтем с разворота (Видео)

В Москве проходит турнир по смешанным единоборствам в рамках «Rebel», где Газавату Сулейманову удался невероятной красоты нокаут уже на 66-й секунде поединка - от удара локтем с разворота пострадал китаец Йибугеле: Удар был настолько сильным, точным и неожиданным, что соперник сложился и рухнул на канвас - глубочайший нокаут и шикарная победа, проигравшему здоровья.