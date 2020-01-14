«Если парочка из вас умрет, у нас народу много». Слуцкий не жалеет игроков «Рубина» на сборах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не жалеет игроков казанского клуба на первом сборе, который стартовал 13 января в Турции. 48-летний специалист бросил забавную фразу во время тренировки.