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По данным источника, команду возглавит 61-летний испанский специалист Кике Сетьен.«Вашингтон» — «Каролина» — 2:0 — обзор матча, Овечкин оформил дубль и обогнал СеляннеОвечкин штурмует исторические вехи. До великого Марио капитану «столичных» осталось 4 гола. В последнее время Александр Овечкин начал «стрелять» голевыми дублями.Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» взяли четыре из пяти лидирующих мест в ралли «Дакар»Ралли впервые проходит в Саудовской Аравии. Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» и укрепил свое место в общем зачете.Бэкстрем подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на астрономические деньгиНападающий Никлас Бэкстрем подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата – 46 млн долларов (9,2 млн в год в среднем).Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»(Казань, 14 января, «Татар-информ», Артур Шипилов). 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Тяжело проигрывать вот так»Форвард «Бостона» Брэд Маршан рассказал о причинах неудачного исполнения буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:6 Б). Маршан при исполнении буллита еле коснулся шайбы и проехал мимо нее в центральном круге.реклама