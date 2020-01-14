Еще один нападающий присоединился к «Спартаку» на первом сборе в Абу-Даби

«Спартак» начал первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби. К команде присоединился нападающий Джордан Ларссон, который до этого находился в расположении сборной Швеции.